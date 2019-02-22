Неуклюжий японский кот врезался в забор

Невнимательный японский кот стал героем видео, которое собрало уже несколько миллионов просмотров.

Снял забавные кадры житель Японии. Чёрно-белый пушистик шествовал по дороге, не обращая никакого внимания на идущего за ним следом мужчину, который снимал кота на смартфон.

В какой-то момент кот завернул за угол, бесшумно посидел возле металлического забора, а потом наконец обернулся и увидел, что он не один. Кот тут же решил сбежать, однако не рассчитал и врезался в забор,передает Рамблер.

Судя по звуку, удар был нешуточным, а помеха расстроила животное: он снова обернулся и жалобно мяукнул, словно упрекая мужчину-соглядатая.