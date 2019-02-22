Караван ДПМ в Тараклии: Дорога, связываящая город Твардица и Чадыр-Лунгу, будет отремонтирована в ближайшее время

В ближайшее время отремонтируют дорогу, которая связывает город Твардица Тараклийского района и Чадыр-Лунгу. Об этом заявил во время визита на юг страны первый зампредседателя ДПМ Павел Филип. Он добавил, что Министерство экономики и инфраструктуры уже подготовило технико-экономическое обоснование, и как только будет готов проект, начнутся поиски финансов.

"Расходы достаточно большие, по меньшей мере коллегии из министерства экономики и инфраструктуры говорят, что необходимо 260-270 миллионов леев. Это будет серьезный проект", - сказал первый зампредседателя ДПМ Павел Филип.

В Твардице на встречу с демократами пришли 400 человек. Павел Филип и кандидат ДПМ в 44-ом одномандатном округе Федор Ковальжи также встретились с пятью местными фермерами, которые объединились, чтобы построить холодильный склад. Стоимость проекта 25 миллионов леев. Аграрии уже подали заявку на получение гранта. Работы завершатся в августе.

Посетили демократы и Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака. В нем учатся 183 студента, 80% из них - на бюджете. Они изучают болгарский, русский и английский языки.

Кандидат ДПМ в тараклийском округе Федор Ковальжи заявил, что когда пройдет в парламент, продолжит поддерживать болгарское сообщество и местный университет.

Болгары из Твардицы присвоили Павлу Филипу звание почетного гражданина.

Помимо Федора Ковалжи в 44-ом округе баллотируются социалист Кирилл Татарлы, кандидат от партии "Шор" Вячеслав Лупов и два независимых кандидата. Федор Ковальжи в избирательном бюллетене идет под первым номером.