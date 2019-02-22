SpaceX запустила частный израильский зонд к Луне

Сегодня, 22 февраля 2019 года, к Луне отправился первый израильский зонд Beresheet (английская транскрипция слова на иврите, означающего "Бытие").

Ему предстоит совершить мягкую посадку на наш естественный спутник. До сих пор подобные миссии осуществляли только СССР, США и Китай. При этом аппарат, в отличие от своих предшественников, создан частными лицами.

Старт был осуществлён с мыса Канаверал во Флориде в 04:45 по Москве с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Планируется, что зонд сядет на Луну 11 апреля 2019 года. Ему предстоит двигаться по сложной траектории с несколькими включениями и выключениями двигателя. Такой маршрут позволит максимально сэкономить топливо,передает Вести.

Аппарат создан некоммерческим объединением SpaceIL, созданном для участия в конкурсе Google Lunar XPRIZE.

Напомним, что организаторы обещали солидный денежный приз за частный космический зонд, осуществивший мягкую посадку на Луну.

Ни одна из команд не уложилась в установленные сроки, и устроители конкурса констатировали, что вознаграждение никому не достанется. Однако некоторые команды объявили, что продолжат работу над своими проектами. В их числе была и SpaceIL.

Первоначально планировалось, что бюджет миссии составит десять миллионов долларов США (более 650 миллионов рублей по курсу на 22 февраля 2019 года). В итоге он десятикратно превысил эту сумму. И всё-таки, согласно заявлению организации, на которое ссылается ресурс Phys.org, затраты были меньше, чем у любых других миссий, ранее осуществлявших мягкую посадку на Луну. Все эти деньги были пожертвованы частными лицами.

Научные задачи зонда довольно скромны. Прилунившись в море Ясности, он сделает фотографии и измерит уровень магнитного поля. Поясним, что у Луны нет глобального магнитного поля, но есть локальные магнитные аномалии, происхождение которых до сих пор не выяснено. Они зафиксированы в том числе в предполагаемом месте посадки.

Проведя на поверхности несколько часов, аппарат должен взлететь и вновь прилуниться в 500 метрах от первоначальной точки. Как сообщает BBC, двигатель, позволяющий ему выполнять такие манёвры, был "позаимствован" у геостационарных спутников и несколько модифицирован.

Миссия рассчитана всего на два земных дня. Правда, человечество привыкло к тому, что космические зонды работают значительно дольше заявленных сроков. Но в данном случае надеяться на это не приходится: у аппарата нет системы терморегуляции, и лунный день, нагревающий поверхность Селены выше 100 °C, быстро выведет его из строя.

Столь скромные запросы связаны с небольшим по космическим меркам бюджетом миссии. Масса зонда составляет всего 585 килограммов, и его трудно было бы снабдить многочисленными научными приборами и системами "поддержания жизни". Основным достижением должен стать сам факт посадки, который продемонстрирует, что частные инициативы способны достигать подобных результатов.

К слову, на борту Beresheet имеется капсула с цифровыми записями. Эти файлы хранят Тору, детские рисунки, израильские песни, флаг государства и воспоминания переживших Холокост.