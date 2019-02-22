Экологическая катастрофа в Бельцах: в пруду вымерла вся рыба

Больше недели десятки мёртвых рыб покрывали озеро в Бельцах. По словам местных жителей, тушки карпов показались на поверхности после того, как на водоёме растаял лёд. По виду, вес некоторых экземпляров может превышать несколько килограммов. Через несколько дней вокруг озера стал распространяться невыносимый запах. Эту вонь ощущают и бельчане, которые живут вдали от пруда.

Люди гадают, что могло стать причиной мора.

"Мы живем неподалеку и дышим этим уже которое утро. Но ведь это влияет на наше здоровье".

"Власти должны этим заняться, нужно собрать эту рыбу, потому что тушки уже разлагаются. Это источник инфекций".

Собирать мертвых рыб сотрудники бельцкого муниципального предприятия "Зеленое хозяйство" начали только при виде журналистов, передает canal3.

За дело взялись и экологи. Специалисты взяли пробы воды, чтобы установить причину гибели обитателей озера.

"Одной из причин возникновения этой ситуации мог стать недостаток кислорода в воде в зимний период. К ней также могла привести несознательность рыбаков. Сотрудники предприятие "Зеленое хозяйство", которое отвечает за водоем, примут меры для его очистки", сообщил инспектор Вадим Матковски.

Результаты экспертизы станут известны через неделю.