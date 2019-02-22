Шокирующий случай в Хынчештском районе: 15-летнюю девочку в течении нескольких лет насиловал родной отец

15-летнюю девочку в течение нескольких лет насиловал её родной отец. Шокирующее преступление произошло в Хынчештском районе.

О своих страданиях несовершеннолетняя рассказала знакомому, а тот - обратился в полицию. Мужчину задержали. Отмечается, что мама девочки работает за границей, передает canal3.

По данным правоохранителей, несовершеннолетняя сообщила, что в последний раз ее насиловали пять дней назад. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 12-ти лет тюрьмы.