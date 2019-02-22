Французский гражданин, который попал под лавину во время восхождения на одну из гор в Армении, скончался, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
Ранее сообщалось, что пятеро граждан Франции поднялись на гору, один из них остался под снежной массой, откуда его в бессознательном состоянии извлекли попутчики,передает РИА Новости.
Для оказания помощи на место происшествия вылетел вертолет Минобороны. Туда же были направлены пожарные спасатели и отряд Центра по проведению спасательных работ особого назначения.
"На борту военного самолета медики констатировали смерть пострадавшего гражданина Франции", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
Инцидент произошел недалеко от курорта Агверан в 50 километрах от Еревана.
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