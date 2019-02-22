Кортеж президента Игоря Додона попал в аварию. ФОТО

Легковой автомобиль врезался в одну из машин охраны президента Игоря Додона. Инцидент произошел сегодня, 22 февраля.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля вышел на обгон и не справился с управлением на скользкой и мокрой дороге. В результате чего, машина врезалась в кортеж президента.

"Я в безопасности! В этот раз машина, в которой я ехал, не пострадала, однако поврежден автомобиль сотрудников службы охраны", - написал Игорь Додон на Facebook.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.