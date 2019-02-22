"В отделении раннего вмешательства работают в команде. Ребенка осматривают, проводят тесты, и каждый специалист устанавливает, на каком этапе развития он находится", сказала логопед Нина Маня.

"Важно работать с семьей, объяснять родителям, что у ребенка есть проблема, и если ее не решить, она может усугубиться. Психокоррекция основана на трудотерапии, целью которой является развитие ребенка", отметила психолог Ирина Попова.

"Наши врачи выступают не только в роли специалистов, они становятся тренерами, которые учат родителей, как себя вести с ребенком", сказал главврач Валерий Слободяну.

В Отделение раннего вмешательства детей будут направлять семейные врачи. В особо тяжелых случаях малыши смогут там находиться в течение одного месяца. С ребятами будут работать логопед, физиотерапевт, психолог, педиатр и невролог, передает canal3.

"Открытие такого центра очень важно. Мы рады, что нашлись спонсоры, и наконец малыши смогут получать больше услуг, которые мы, к сожалению, не могли им оказать".

"Теперь появилась возможность наблюдать за малышами в отделении, и хорошо продумать план лечения".

Это второе Отделение раннего вмешательства в стране. Первое открыли в одном из центров размещения в Кишиневе.

"Реформа системы защиты детей и обеспечения их прав является приоритетом в работе министерства и правительства. Одного такого центра, который будет обслуживать север страны, недостаточно. Необходимо обеспечить такие услуги в каждом районе, чтобы они были ближе ко всем нуждающимся", сообщил госсекретарь Министерства здравоохранения Борис Гылка.

Открытие центра стало возможным благодаря финансовой поддержке неправительственной организации "Ребенок, Общество, Семья", которая выделила на это более 400 тысяч леев.