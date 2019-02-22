Нидерландские экологи подсчитали концентрации двух популярных лекарств в реках и озерах Земли и пришли к выводу, что они загрязняют воды фактически во всех уголках мира, где живут люди. Их выводы были представлены в журнале Environmental Research Letters.
"Столь высокие концентрации антибиотика могут убивать микробов, живущих в природных водоемах, что будет нарушать цепи питания. Вдобавок, они могут мешать работе сточных сооружений, где микробы применяются для очистки воды", — рассказывает Рик Олденкамп (Rik Oldenkamp) из университета Неймегена (Нидерланды).
В последние годы химики и экологи все чаще обнаруживают в сточных водах крупных городов Европы и Америки высокие концентрации различных антидепрессантов и других лекарств, убивающих планктон, а также вызывающих аномалии в работе мозга и в поведении рыб и других животных,передает РИА Новости.
Источником таких загрязнений традиционно считаются туалеты и своеобразная "традиция" многих жителей развитых стран выбрасывать неиспользованные лекарства или наркотики в туалет, а потом смывать их. По этой причине недавно власти США стали рекомендовать людям выбрасывать "лишние" таблетки и прочие препараты в специальные урны в полицейских участках, а не смывать их в канализацию.
Олденкамп и его коллеги провели первую масштабную оценку того, как подобное "фармакологическое" загрязнение окружающей среды влияет на природу. Они сосредоточили свое внимание на двух лекарствах – антибиотике ципрофлоксацине и карбамазепине, средстве от эпилепсии.
Оба этих препарата входят в перечень жизненно важных лекарств ВОЗ и широко применяются для борьбы с припадками и бактериальными инфекциями около трех десятков лет. Используя данные по их концентрациям в сточных водах в некоторых странах мира, а также статистику потребления этих лекарств с 1995 по 2015 год, нидерландские экологи вычислили их концентрации во всех реках и озерах планеты.
Как показали эти расчеты, доля ципрофлоксацина в пресноводных водоемах в среднем выросла за последние два десятилетия примерно в 10-20 раз, причем в крупных городах и агломерациях его концентрация была еще выше. Ситуация не изменилась в худшую сторону только в бедных странах экваториальной Африки и в центральных регионах Амазонии и Азии, где плотность населения близка к нулю.
Карбамазепин, как отметил Олденкамп, тоже присутствует в большинстве водоемов мира, расположенных рядом с населенными пунктами, однако ситуация заметно поменялась в худшую сторону только в окрестностях крупных мегаполисов. Это связано с тем, что данный препарат применяется реже, чем антибиотик, а уровень его потребления не сильно поменялся по сравнению с 1995 годом.
Несмотря на это, концентрация каждого из этих лекарств оставалась примерно равной друг другу все это время и росла одинаковым образом, увеличиваясь на 13-16% каждый год. Ученые связывают это с тем, что молекулы антибиотика заметно быстрее разлагаются под действием солнечного света, чем карбамазепин, что делает второй более опасным в долгосрочной перспективе.
Сейчас же главную опасность для флоры и фауны представляет ципрофлоксацин. Его концентрация уже давно превысила максимально допустимую дозу, при которой он не влияет на жизнь микробов и разных форм планктона. Это характерно для всех рек и озер в большинстве регионов мира, за исключением севера России и Канады и экваториальных районов Африки и Южной Америки.
Все это, как считают экологи, говорит о том, что свободный оборот антибиотиков следует запретить или сильно ограничить, так как в большинстве случаев люди покупают их ради самолечения, а не получают на них рецепт, или используют в немедицинских целях на животноводческих фермах.
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