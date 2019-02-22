В Чернобыле резко увеличилось количество посетителей

За год количество туристов, желающих побывать в зоне отчуждения, выросло почти на треть.

В 2018 году количество людей, которые посетили Чернобыльскую зону отчуждения увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом заявил глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, сообщает в пятницу, 22 февраля, Укринформ.

Он также рассказал, что на КПП открыли информационный центр "Чернобыль: территория перемен",передает Корреспондент.

"В 2018 году эффективно проводилась работа по информированию общественности о развитии зоны отчуждения. В частности, были представлены экспозиция "Chornobyl: the territory of change" в Вене на выставочной площадке ООН и во время Первого форума регионов Республики Беларусь и Украина в Гомеле, а также организована выставка в центральном холле Верховной Рады Украины", - рассказали в агентстве.

Также введена система Электронный билет, которая позволила перейти на электронные носители информации, обеспечить прозрачность и упрощение процессов прохождения заявок на посещение зоны отчуждения.