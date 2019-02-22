Мужчина получил страховое свидетельство на неограниченный срок от Национальной медицинской страховой компании после того, как отдал часть своей печени для пересадки ее девочке. Это первая в Молдове операция по пересадке печени ребенку, проведенная силами отечественных специалистов.
Страховое свидетельство донору вручила директор НМСК Тамара Андрушка. Он также получил Золотой значок НМСК.
Свидетельство подтверждает тот факт, что донор входит в категорию лиц, застрахованных правительством, и этот статус закреплён за ним пожизненно. На основании документа мужчина сможет воспользоваться широким спектром услуг, предлагаемых на шести уровнях медицинской помощи (неотложная догоспитальная, первичная, специализированная амбулаторная, стационарная, высокотехнологичная медпомощь, медицинский уход общий и на дому), включая компенсируемые и бесплатные лекарства.
Первая операция по трансплантации печени ребенку была проведена ранее командой врачей из Республиканской клинической больницы им. Тимофея Мошняги и специалистами из Румынии.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md