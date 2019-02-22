Павел Филип распорядился создать штаб по обеспечению надлежащего проведения парламентских выборов

Павел Филип сегодня распорядился создать штаб по обеспечению надлежащего проведения парламентских выборов 24 февраля.

В его состав входят ответственные лица из: Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и европейской интеграции, Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Генеральной прокуратуры, Службы информации и безопасности, Службы государственной охраны, Агентства государственных услуг, Службы информационных технологий и кибербезопасности, передает Молдпрес.

Штаб будет работать с момента открытия избирательных участков и до представления окончательных результатов голосования и обеспечит участие данных госструктур в целях устранения возможных недостатков.

Также открыта горячая телефонная линия 022 250888, 022 255063, куда граждане смогут сообщать о ситуациях, которые ставят под угрозу надлежащее проведение выборов.

В Центральной избирательной комиссии также работает колл-центр по парламентским выборам и республиканскому консультативному референдуму - 022 880 101, где избиратели могут получить ответы на вопросы о процедурах голосования.