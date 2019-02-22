Мать из Кирова поздравила дочь с 3-летием в соцсетях, пока та умирала от голода

21-летняя мать погибшей малышки Мария К. находилась в загуле, который длился около недели, в то время как девочка погибала дома одна без воды и еды. Однако девушка не забывала выставлять себя хорошей мамой в соцсетях.

В день, когда малышку нашли мёртвой, жительница Кирова опубликовала в "Инстаграме" пост, где поздравляла дочку с трёхлетием. Мария называла девочку "своей жизнью" и ангелом и желала, чтобы та была "самой счастливой и здоровой". К посту она приложила несколько фото, где в том числе целовала малышку, держа на руках. Глядя на такое, сложно поверить в обстоятельства, приведшие к трагедии, передает life. Но на то, что Мария веселилась и устраивала свою личную жизнь, пока её ребёнок погибал, указывает и одна из её инстаграм-историй. На ней запечатлены объятия с парнем, а подпись гласила: "Счастье рядом". Запись была сделана неделю назад. Сейчас девушка находится под арестом, ей предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью.

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