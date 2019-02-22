Новое исследование, опубликованное в журнале Gerontology Series A сообщает, что всем нам нужно больше черники. Употребление 200 г черники каждый день в течение месяца обеспечит улучшение функции кровеносных сосудов и снижение систолического артериального давления.
Исследователи из Королевского колледжа Лондона пригласили 40 здоровых добровольцев. Им на протяжении месяца ежедневно давали напиток, содержащий эквивалент 200 г черники, а контрольной группе давали тоже вкусный напиток, но безо всякой черники, передает Вести.ru.
Команда специалистов исследовала химические вещества в крови и моче добровольцев, а также измеряла их кровяное давление и оценивала степень расширения плечевой артерии — данный показатель считается чувствительным биомаркером сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые обнаружили, что максимально оздоравливающее влияние на функцию кровеносных сосудов наблюдалось через два часа после употребления черничного напитка. В течение месяца привыкания к чернике и снижения эффективности не возникло.
В среднем за месяц кровяное давление в группе с черничным напитком снизилось на 5 мм рт. ст. Это похоже на эффект обычно наблюдаемый в исследованиях с использованием гипотензивных препаратов.
Различные контрольные напитки с полезными веществами вроде клетчатки, минералов и витаминов (в том числе содержащихся в чернике) не оказывали аналогичного воздействия.
Тем не менее, ученые считают, что секрет черники прост. Все дело в антоцианах — это вещества отвечают за синий, красный, розовый и фиолетовый цвет некоторых фруктов, овощей и ягод. Напитки, содержащие очищенные антоцианы, привели к аналогичному улучшению эндотелиальной функции — главного маркера сердечно-сосудистого риска. По словам исследователей, лучше всего есть цельную чернику, но в принципе, большинство эффектов можно объяснить антоцианами.
Интересно, что если бы изменения в функции кровеносных сосудов после ежедневного употребления черники, сохранялись на протяжении всей жизни человека, это могло бы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20 %. Впрочем, таких длительных исследований пока еще не никто не проводил.
Комментарии
- Водоемы всех стран мира содержат "кучу" антибиотиков, заявляют ученые
- Омолодиться костным мозгом реально
- В Индонезии нашли гигантскую пчелу, которая считалась вымершей
- Ученые пояснили, что называют "эффектом чайника"
- Ученые поняли, как рак зависит от пола
- Ученые: Луна находится в земной атмосфере
- НАСА отправит роботов-"геологов" и датчики радиации на Луну в этом году
- США намерены быстро начать освоение Луны
- Falcon 9 вывела на орбиту лунный зонд и спутник
- Названы семь привычек людей, изменяющих своим партнерам
- Розовый туман окутал Великобританию
- Партия "Шор" не войдет ни в одну коалицию в будущем парламенте
- Статистики: в Западной Европе женятся после 30 лет, а Восточной – до 30
- Призыв 13 спортивных федераций: "Для того, чтобы гимн страны звучал на пьедесталах всего мира, голосуйте за ДПМ!"
- Государству нужны почти 650 учителей и воспитателей после неудачной реформы Майи Санду
- Усатый: Я дам Санду и Нэстасе 2-3 тысячи евро, чтобы они сдали анализ на наличие следов ртути
- Актриса из сериала "Глухарь" Дарья Егорычева умерла в возрасте 37 лет
- Троих членов избирательной комиссии задержали на административной границе Варница
- Прибыль столичных цветочников в День влюбленных превысила показатель годичной давности на 260%
- Заявление Ренато Усатого: Что нас ждет после выборов
- Партия Регионов раскрыла коррупционные схемы Додона: "Только за "взносы" в ПСРМ можно экспортировать фрукты в Россию"
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- Опрос: Плахотнюк догоняет Додона по уровню доверия граждан и сильно опередил Санду и Нэстасе
- Правительство проводит проверку в посольстве РМ в Москве, где обнаружили центр пропаганды ПСРМ для предстоящих выборов
- Опубликовано видео первых минут после обрушения здания в Петербурге
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md