Черника лечит не только глаза, но и сердце

Новое исследование, опубликованное в журнале Gerontology Series A сообщает, что всем нам нужно больше черники. Употребление 200 г черники каждый день в течение месяца обеспечит улучшение функции кровеносных сосудов и снижение систолического артериального давления.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона пригласили 40 здоровых добровольцев. Им на протяжении месяца ежедневно давали напиток, содержащий эквивалент 200 г черники, а контрольной группе давали тоже вкусный напиток, но безо всякой черники, передает Вести.ru.

Команда специалистов исследовала химические вещества в крови и моче добровольцев, а также измеряла их кровяное давление и оценивала степень расширения плечевой артерии — данный показатель считается чувствительным биомаркером сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые обнаружили, что максимально оздоравливающее влияние на функцию кровеносных сосудов наблюдалось через два часа после употребления черничного напитка. В течение месяца привыкания к чернике и снижения эффективности не возникло.

В среднем за месяц кровяное давление в группе с черничным напитком снизилось на 5 мм рт. ст. Это похоже на эффект обычно наблюдаемый в исследованиях с использованием гипотензивных препаратов.

Различные контрольные напитки с полезными веществами вроде клетчатки, минералов и витаминов (в том числе содержащихся в чернике) не оказывали аналогичного воздействия.

Тем не менее, ученые считают, что секрет черники прост. Все дело в антоцианах — это вещества отвечают за синий, красный, розовый и фиолетовый цвет некоторых фруктов, овощей и ягод. Напитки, содержащие очищенные антоцианы, привели к аналогичному улучшению эндотелиальной функции — главного маркера сердечно-сосудистого риска. По словам исследователей, лучше всего есть цельную чернику, но в принципе, большинство эффектов можно объяснить антоцианами.

Интересно, что если бы изменения в функции кровеносных сосудов после ежедневного употребления черники, сохранялись на протяжении всей жизни человека, это могло бы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20 %. Впрочем, таких длительных исследований пока еще не никто не проводил.