Популярные актеры, оказавшиеся в долгах

Далеко не каждая звезда, покорившая шоу-бизнес, способная справиться со своей славой. Став богатыми, многие совершают необдуманные покупки или просто пускаются во все тяжкие, ведя расточительный образ жизни. Мы вспомнили пять звезд, которые испытывают серьезные проблемы с деньгами.

Николас Кейдж

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О долгах актера не говорил только ленивый. Обладатель Оскара, чье состояние еще три года назад составляло $150 млн, совершал странные и необдуманные покупки. Среди них — дом с приведениями в Новом Орлеане, винтажная "Ламборгини", принадлежавшая иранскому шаху, засушенные головы африканских пигмеев и череп динозавра. Импульсивные покупки практически обанкротили знаменитого актера. В итоге — Кейджу приходится соглашаться на участие в фильмах, в которых ранее он бы никогда не сыграл,передает Рамблер.

Джонни Депп

globallookpress.com

Актер, которого неоднократно называли самой высокооплачиваемой звездой Голливуда, давно испытывает финансовые трудности. И причина тут самая банальная — расточительство. Депп спускал сотни тысяч долларов на роскошный отдых, дорогое вино и предметы роскоши. В итоге его банковский счет практически опустел, а сам Депп подал в суд на собственных агентов за то, что те своевременно не предупредили его о том, что он беднеет.

Роберт Де Ниро

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Легенда кинематографа, как и любой смертный, вынужден улаживать проблемы с налоговой. Пару лет назад актер узнал о том, что задолжал налоговикам круглую сумму — $6 млн Актер не спешил расставаться с деньгами до тех пор, пока не получил уведомление о том, что может потерять свою роскошную квартиру на Манхэттене. Разумеется, долг тут же был закрыт.

Майк Тайсон

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Звезда бокса некогда был одним из самых успешных спортсменов на планете, его состояние оценивалось в $300 млн Однако эффективно распорядиться им боксер как так и не сумел. Расточительство — Тайсон скупал виллы, люксовые автомобили, предметы роскоши и даже бенгальских тигров — в сочетании с отсутствием финансового контроля, привели Тайсона к банкротству. Боксер обвинил в нем свое окружение, в том числе, менеджера Дона Кинга, которому вкатил иск на $100 млн

Канье Уэст

globallookpress.com

Артист неоднократно говорил о финансовых трудностях. Два года назад он признался в том, что должен $53 млн Огромный долг образовался из-за вложений, которые рэпер делал в собственную компанию Yeezy. Проблемы стали настолько серьезными, что Уэст даже публично обращался к основателю Facebook Марку Цукербергу с просьбой приобрести его музыкальный сервис Tidal, который он создал вместе с Джей-Зи и Бейонс.