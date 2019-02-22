Далеко не каждая звезда, покорившая шоу-бизнес, способная справиться со своей славой. Став богатыми, многие совершают необдуманные покупки или просто пускаются во все тяжкие, ведя расточительный образ жизни. Мы вспомнили пять звезд, которые испытывают серьезные проблемы с деньгами.
Николас Кейдж
globallookpress.com
О долгах актера не говорил только ленивый. Обладатель Оскара, чье состояние еще три года назад составляло $150 млн, совершал странные и необдуманные покупки. Среди них — дом с приведениями в Новом Орлеане, винтажная "Ламборгини", принадлежавшая иранскому шаху, засушенные головы африканских пигмеев и череп динозавра. Импульсивные покупки практически обанкротили знаменитого актера. В итоге — Кейджу приходится соглашаться на участие в фильмах, в которых ранее он бы никогда не сыграл,передает Рамблер.
Джонни Депп
globallookpress.com
Актер, которого неоднократно называли самой высокооплачиваемой звездой Голливуда, давно испытывает финансовые трудности. И причина тут самая банальная — расточительство. Депп спускал сотни тысяч долларов на роскошный отдых, дорогое вино и предметы роскоши. В итоге его банковский счет практически опустел, а сам Депп подал в суд на собственных агентов за то, что те своевременно не предупредили его о том, что он беднеет.
Роберт Де Ниро
globallookpress.com
Легенда кинематографа, как и любой смертный, вынужден улаживать проблемы с налоговой. Пару лет назад актер узнал о том, что задолжал налоговикам круглую сумму — $6 млн Актер не спешил расставаться с деньгами до тех пор, пока не получил уведомление о том, что может потерять свою роскошную квартиру на Манхэттене. Разумеется, долг тут же был закрыт.
Майк Тайсон
globallookpress.com
Звезда бокса некогда был одним из самых успешных спортсменов на планете, его состояние оценивалось в $300 млн Однако эффективно распорядиться им боксер как так и не сумел. Расточительство — Тайсон скупал виллы, люксовые автомобили, предметы роскоши и даже бенгальских тигров — в сочетании с отсутствием финансового контроля, привели Тайсона к банкротству. Боксер обвинил в нем свое окружение, в том числе, менеджера Дона Кинга, которому вкатил иск на $100 млн
Канье Уэст
globallookpress.com
Артист неоднократно говорил о финансовых трудностях. Два года назад он признался в том, что должен $53 млн Огромный долг образовался из-за вложений, которые рэпер делал в собственную компанию Yeezy. Проблемы стали настолько серьезными, что Уэст даже публично обращался к основателю Facebook Марку Цукербергу с просьбой приобрести его музыкальный сервис Tidal, который он создал вместе с Джей-Зи и Бейонс.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны бытовые хлопоты.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md