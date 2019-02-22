Вышел новый трейлер Рокетмена об Элтоне Джоне

Лента является байопиком, посвященным жизни и творчеству легендарного британского исполнителя.

Студия Paramount Pictures презентовала новый трейлер фильма Рокетмен, посвященного Элтону Джону. Ролик фильма за один день набрал более 4 миллионов просмотров на YouTube-канале киностудии.

Фильм назван в честь одной из самых известных песен британского певца. Главную роль исполняет актер Тэрон Эджертон, известный по фильму Kingsman: Секретная служба,передает Корреспондент.

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Рассказывает картина историю жизни и творческого становления Элтона Джона - выходца из маленького городка.

Режиссером фильма выступил Декстер Флетчер, продюсер Богемской рапсодии. Выход фильма на широкий экран ожидается 6 июня 2019 года.