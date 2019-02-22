Государству нужны почти 650 учителей и воспитателей. Проблему с нехваткой кадров в системе вызвало закрытие бельцкого и каларшского педагогических колледжей, а также ликвидация этих специальностей в других шести подобных заведениях, утверждает нынешнее руководство Министерства образования. Это одно из серьезных последствий решения бывшего министра Майи Санду оптимизировать учебные заведения.
"Ожидалось, что большая часть молодёжи пойдет в педагогические учебные заведения, чтобы получить эту профессию, вот откуда такая ситуация", - сказал глава управления Минобразования Сильвиу Гынку.
В 2013 году Министерство образования, которое тогда возглавляла Майя Санду, решило закрыть старейший педагогический колледж страны в Калараше. Тогда без работы остались 90 преподавателей.
Александра Балан проработала в учебном заведении 40 лет.
"Как можно было первым закрыть самый сильный колледж, который в последние годы регистрировал лучшие результаты на экзаменах по бакалавру. Мне грустно, когда я прохожу мимо. Здесь я работала, здесь жила, здесь учила своих детей".
И бывший директор колледжа Ион Китороагэ проработал в нем почти 31 год. Ему пришлось искать новую работу за девять лет до выхода на пенсию.
"Некоторых обеспечили работой, а некоторым пришлось уйти на пенсию, другие были вынуждены сидеть дома".
Даниэла Греку - бывшая выпускница и преподаватель каларашского колледжа. Сейчас она работает в районном управлении социальной защиты.
"Год просидела без работы, чтобы затем перепрофилироваться. Педагогический колледж сделал из меня и моих коллег хороших профессионалов, у нас была хорошая методологическая база, мы прошли практику".
Сейчас здание бывшего колледжа медленно разрушается. И все это происходит из-за реформы Майи Санду.
"Тем, кто ее тогда реализовал, остается только пожинать урожай. И понять, что бывают моменты, когда нужно подчиниться международным требованиям, но учесть, что происходит у тебя в стране, и какие кадры ей необходимы", - отметил бывший сотрудник колледжа Тудор Енаки.
В 2012 году будучи министром образования Майя Санду заявила, что в педагоги идут только слабые ученики.
Недавно у нее спросили, если она не изменила мнения.
- Как только вы стали министром образования, на одной из встреч с журналистами вы сказали, что в педагогические учебные заведения поступают самые слабые выпускники. Вы все еще придерживаетесь этого мнения?
- Ранее я сказала, что молодёжь не хочет идти в педагоги из экономических соображений и потому, что эта профессия не пользуется уважением.
В 2017 году власть ввела мораторий на закрытие школ. А с декабря прошлого года учителям повысили зарплаты более чем на 13,5%. А оклады молодых специалистов увеличились на 45%.
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