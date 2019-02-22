Призыв 13 спортивных федераций: "Для того, чтобы гимн страны звучал на пьедесталах всего мира, голосуйте за ДПМ!"

Несколько спортивных федераций и ассоциаций заявили о своей поддержке Демократической партии Молдовы на выборах 24 февраля. В заявлении, подписанном руководством 13 спортивных объединений, говорится, что спортсмены решили голосовать за эту партию, потому что дела имеют значение.

Среди аргументов, названных представителями федераций, называется поддержка, постоянно оказываемая для развития спорта, в том числе строительство Арены Chișinău. - Спорт Молдовы нуждается в постоянных инвестициях, современных условиях, чтобы спортсмены могли готовиться на самом высоком уровне. Спорту нужно внимание со стороны властей, как для участия в соревнованиях, так и для признания полученных результатов на национальном и международном уровне. Спорт Молдовы нуждается в благоустроенной территории, чтобы молодежь шла в эту область. Молдове нужен спорт и успехи. Единственная партия, которая может продолжить давать все это спортсменам, это Демократическая партия Молдовы, - отмечается в пресс-релизе. А так как, по мнению спортсменов, Демпартия – единственная, кто всегда рядом с ними и понимает насколько нужна стране Арена, соответствующая международным стандартам, они призывают избирателей отдать свой голос демократам. - Призываем всех, кто верят в спорт, в наш труд для того, чтобы гимн страны звучал на пьедесталах всего мира, поддержать 24 февраля ДПМ, - говорится в совместной декларации 13 спортивных федераций и ассоциаций. Документ был подписан Федерацией K1, федерацией тайского бокса, национальной федерацией смешанных единоборств, джиу-джитсу, бодибилдинга, гандбола, борьбы, настольного тенниса и другими.

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