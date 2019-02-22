Статистики: в Западной Европе женятся после 30 лет, а Восточной – до 30

Количество заключенных браков на 1000 человек в год в Европе продолжает снижаться, сообщает в четверг, 21 февраля, Termometro Politico со ссылкой на данные официальной европейской статистики.

В Италии этот показатель составляет лишь 3,2, хуже ситуация только в Португалии (3,1). Самый высокий уровень — в Литве, Албании и Румынии (более 7 на 1000 человек), выше 5 — в Австрии, Швеции и Греции, передает regnum.ru.

В Италии данный показатель начал снижаться в 1990-е годы и достиг своего минимума в 2012—2013 годах. В 1992 году число браков на 1000 человек в год составляло 5,5.

В целом число заключаемых браков увеличивается при «движении» на восток, исключением является только Ирландия (4,8 на 1000 человек в год).

Растет и средний возраст вступления в брак. Во всех странах Западной Европы он превышает 30 лет (для мужчин, у женщин во всех случаях средний показатель на несколько лет меньше). Позже всего женятся в Швеции (36 лет), Испании и Италии (35).

В странах Восточной Европы средний возраст вступления в брак — чуть более 30 лет у мужчин и менее 30 — у женщин. «Рекордсменами» являются Румыния, Болгария, Польша и Литва (27 лет).