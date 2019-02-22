Партия "Шор" не войдет ни в одну коалицию в будущем парламенте

Партия "Шор" не войдет ни в одну коалицию в будущем парламенте. Председатель формирования Илан Шор заявил, что она получит большинство на выборах. За два дня до голосования он провел пресс-конференцию, в ходе которой еще раз похвастался своими достижениями в Оргееве. В заключении он заявил, что готов стать мэром всей страны.

В партийном списке формирования Шора - 51 кандидат. А в одномандатных округах баллотируются 48 кандидатов.

Летом 2016 года Илана Шора приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. Его признали виновным в мошенничестве и отмывании денег по делу о хищениях из трех проблемных банков.

С февраля 2018 дело передали в Апелляционную палату Кагула. Последние судебные слушания должны были пройти в среду, но их перенесли на третье апреля из-за отсутствия адвокатов Илана Шора, а также из-за того, что некоторые материалы дела отдали на доработку.