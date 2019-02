Необычное погодное явление было зафиксировано на юго-западе Англии, пишет DailyMail. Метеорологи объяснили, что густой туман вызвало потепление, а его цвет обусловлен лучами восходящего солнца.

Пользователи соцсетей активно делились фотографиями, сделанными на улице, передает Известия.

«Этим утром был розовый туман... розовый? Как так...» — написала в Twitter пользовательница @Kate_Dancingcat.

Плотный туман утром в пятницу наблюдался и на юго-востоке Великобритании, из-за него аэропорты Лондона отменили более десятка рейсов. Однако во второй половине дня туман рассеялся, сменившись ясной солнечной погодой.

This morning we have pink fog... pink? What the... pic.twitter.com/dbbdfLZAvH