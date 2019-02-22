За ходов парламентских выборов будут следить более 4000 национальных и международных наблюдателей

Более 4 тыс. национальных и международных наблюдателей были аккредитованы Центральной избирательной комиссией (ЦИК) для осуществления мониторинга парламентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 24 февраля текущего года. Процесс аккредитации завершился сегодня.

Последние наблюдатели были аккредитованы на сегодняшнем заседании ЦИК. После заседания, председатель ЦИК Алина Руссу заявила, что 24 февраля мониторинг избирательного процесса будут осуществлять 3412 национальных наблюдателей, аккредитованных от 20 общественных организаций и 776 международных наблюдателей от 57 международных учреждений, передает Молдпрес.

Точнее, ЦИК аккредитовала 35 наблюдателей от 17 избирательных органов других государств, 114 человек от 9 общественных организаций из 7 стран, 107 человек от 20 дипломатических миссий и 486 человек от государственных учреждений или международных организаций.

Согласно Кодексу о выборах, помимо аккредитованных ЦИК наблюдателей, каждый кандидат на выборах может потребовать от окружных избирательных советов аккредитацию своих наблюдателей на избирательных участках.