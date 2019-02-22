Самая толстая собака Великобритании обрела новый дом

Когда Хэтти, толстая дворняга, попала в приют для животных в британском графстве Девон, на вид она напоминала скорее поросенка, чем собаку, а весила почти как олень — больше 40 кг. Об этом рассказывает Mirror.

51-летняя Рут Рикард, глава приюта, рассказывает: «Мы заставляем ее гулять по 4-5 раз в день и надеемся снизить ее вес до 23 кг».

Хэтти растолстела, питаясь одними гамбургерами, и немало подорвала этим здоровье, заработав диабет. Диета вернула Хэтти радость жизни: собака стала намного энергичнее и дружелюбнее к людям, пиешт Моя Планета.

Рут говорит, что теперь не может представить себе жизни без Хэтти, поэтому решила официально стать ее хозяйкой. Она надеется, что безопасное избавление от лишнего веса поможет ныне 6-летней собаке прожить долгую жизнь.