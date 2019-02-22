Власти опровергли информацию о покушении на Вячеслава Платона

Власти опровергли информацию о покушении на Вячеслава Платона и осудили СМИ за распространение лжи.

Вячеслав Платон, находящийся в тюрьме за банковские махинации, не получал ножевых ранений. Об этом заявила Национальная Администрация пенитенциарных учреждений. Ведомство официально опровергло информацию, появившуюся в ряде СМИ.

«В 13 тюрьме, где находится заключённый, подобных инцидентов не было, а сам заключённый невредим»,- говорится в пресс-релизе.

Более того, ведомство потребовало, чтобы всем СМИ, распространившие ложную информацию о состоянии здоровья заключённого Вячеслава Платона, публично опровергли ее во избежании дальнейшей дезинформации.

Национальная Администрация пенитенциарных учреждений выразила надежду на то, что подобная ложь не отразилась на родственниках Вячеслава Платона.