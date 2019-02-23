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Отравление алкоголем в Индии: число жертв растет
// фото: Reuters
10:16, 23 Feb 2019
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В Индии уже пятьдесят человек умерли из-за отравления некачественным алкоголем в штате Ассам.

В Индии как минимум 50 человек пострадали и 50 человек скончались, отравившись контрафактным алкоголем, сообщает Al Jazeera.

Ранее сообщалось о 17 погибших,передает Корреспондент.

Инцидент произошел на северо-востоке страны. Большая часть пострадавших работала на чайной плантации в штате Ассам.

Полиция арестовала пятерых человек, в том числе владельца производства.




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