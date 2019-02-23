Венесуэла закрыла три моста в Колумбию

Решение объясняется угрозами в адрес суверенитета Венесуэлы со стороны правительства Колумбии.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщил в Twitter о решении властей страны закрыть три моста между Колумбией и Венесуэлой.

По его словам, будут закрыты мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон. Это решение властей объясняется угрозами в адрес суверенитета страны со стороны колумбийского правительства,передает Корреспондент.

Ранее сообщалось, что глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом страны, покинул венесуэльскую территорию и прибыл в Колумбию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу страны с Бразилией, чтобы помешать попытке оппозиционеров ввести оттуда гуманитарную помощь.