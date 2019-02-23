Агитация в день тишины и в день голосования будет запрещена только на территории избирательных участков

Без "Дня молчания" на этих выборах.

Парламент ранее принял законопроект, позволяющий проводить избирательные кампании в субботу перед голосованием и даже в день голосования. Агитация в день тишины и в день голосования будет запрещена только на территории избирательных участков. Те, кто не соблюдает ограничение, рискуют получить штраф. Для кандидатов штраф до 2500 леев, для остальных до 1200 леев.

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