Правоохранители допросили водителя, который накануне снес столб на пересечении столичных улиц Асаки и Академической.
Как сообщили в полиции, молодой человек покинул место аварии, чтобы получить медицинскую помощь. Врачи сообщили о 27-ми летнем пациенте в полицию. Тем временем в интернете появилось видео ДТП.
Запись была сделана авто-регистратором машины, которая тоже стала участником аварии. "Виновником дорожно транспортного проишествия признан 33-летний шофер, который вел автомобиль Toyota.
Водитель пытался свернуть влево, но не удостоверился в безопасности маневра и не уступил дорогу машине Infinity, которая двигалась по всем правилам".
Инспекторам патрульной полиции предстоит выяснить, с какой скоростью двигались машины. Кроме того, правоохранители ожидают результатов анализа крови 27-летнего водителя.
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