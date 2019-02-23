ДТП на Телецентре: правоохранители допросили водителя Infinity, который снёс столб

Правоохранители допросили водителя, который накануне снес столб на пересечении столичных улиц Асаки и Академической.

Как сообщили в полиции, молодой человек покинул место аварии, чтобы получить медицинскую помощь. Врачи сообщили о 27-ми летнем пациенте в полицию. Тем временем в интернете появилось видео ДТП.

Запись была сделана авто-регистратором машины, которая тоже стала участником аварии. "Виновником дорожно транспортного проишествия признан 33-летний шофер, который вел автомобиль Toyota.

Водитель пытался свернуть влево, но не удостоверился в безопасности маневра и не уступил дорогу машине Infinity, которая двигалась по всем правилам".

Инспекторам патрульной полиции предстоит выяснить, с какой скоростью двигались машины. Кроме того, правоохранители ожидают результатов анализа крови 27-летнего водителя.