16 тысяч человек фигурировали в уголовных делах в прошлом году

16 тысяч человек фигурировали в уголовных делах, которые прокуроры направили в суд в прошлом году.

По данным статистики, самыми распространёнными преступлениями были кражи, незаконный оборот наркотиков и нарушения правил дорожного движения. Всего обвинители инициировали за год почти 52-ве тысячи уголовных дел.

Это на три тысячи меньше чем в 2017-ом году. Расследование половины из преступлений было завершено. Такие данные представили на Генеральном собраним прокуроров, которое прошло сегодня в столице.

"Если отвлечься от неплохих показателей, которые содержатся в этом докладе о деятельности, следует подчеркнуть, что за этим цифрами стоят уголовные дела, конкретные расследования, судьбы людей. Все они заслуживают нашего внимательного отношения и стремления к максимальной объективности".

На собрании прокуроров присутствовали и главы нескольких госучреждений. Они рассказали, какой доход бюджету приносит сотрудничество между ведомствами.

Например, в 2018 году в Налоговую службу поступило 146 обращений прокуроров с просьбой провести проверки.

"В последние три года в государственный бюджет поступило более 11 миллиардов леев средств собранных дополнительно. Позвольте и мне поблагодарить вас за нашу совместную плодотворную работу. Особенно результативно мы сотрудничали с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью".

Согласно представленной статистике, более восьми тысяч дел в прошлом году были прекращены. Среди наиболее частых причин таких решений: отсутствие состава преступления, примирение сторон, амнистия или другая форма реабилитации.