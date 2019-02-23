Нет вкусней замы, чем та, что была приготовлена в родительском доме.По дороге на встречу с избирателями села Вэрзэрешть Ниспоренского района, лидер демократов Влад Плахотнюк приехал в родное село Грозешты. Там его ждали сёстры и мама. Вместе они вспоминали детство и забавные проделки, а также то, как помогали и поддерживали друг друга.
Сразу как вошёл во двор родного дома, Влад Плахотнюк окинул взором хозяйство, обустроенное его родителями и бабушкой с дедушкой.
"- Что, мама?
- Вижу тебя."
От объятий мамы вся усталось и переживания, накопившиеся за время предвыборной кампании, улетучились. Тем временем на кухне за накрытым столом Влада Плахотнюка ждали три сестры: Татьяна, Вера и Елена.
" - Расскажи, что ты наливаешь?
- Компот, мам!"
"Очень вкусная зама!"
"Будет отлично, если вернёте мне ложку и я смогу даже покушать.
- Она у меня."
Любимые блюда, приятные ароматы и домашняя обстановка напомнили всем о детстве.
"Я очень люблю плацинды. А еще, когда была маленькой, любила их готовить, правда, мам? А Влад любил торт Наполеон. Поэтому за домашнее заданине по математике я должна была приготовить ему торт Наполеон.
- И я решал за неё задачи."
" - У нас были две команды.
- Первая тройка и вторая тройка.
- Первая тройка: Сергей, я и Таня, а вторая - Андрей, Вера и Лена. Мам, а помнишь, как ты поручала нам всем работу по огороду. Я брался за нее сразу же и заканчивал в первые же дни. Таня делала по чуть-чуть, а Сергей ничего не делал 9 дней, оставлял на 10-ый и заканчивал всё в срок. Этим мы и отличаемся по характеру. Я делал всё первым, раньше всех и отец говорил "Давай, помоги остальным, чтобы они тоже что-то делали."
"- Это правда, он был очень ушлым. Всё делал очень быстро и был самым быстрым.
- Самым резвым.
- Да, самым резвым."
При виде фотографии деда Влада Плахотнюка настроение разговора меняется. Ранее политик не раз рассказывал, как Андрей Улинич повлиял на его воспитание и формирование, как личности.
"- Да, это дед, вот таким я его и помню."
Члены семьи хранят немало историй из своей жизни. Зинаида Плахотнюк рассказывает, что однажды, будучи студентом, сын отдал ей все деньги, заработанные на стройке за лето
"Вытащил и отдал мне 500. А я говорю: "Владик оставь себе. Купи то, что тебе нравится". "Нет, мать, купи что надо малышне, потому что знаю, что денег у нас не всегда хватает."
Мать вспоминает, что учебы и книги всегда много значили для ее сына.
- Он любил читать.
- Тушила свет, забирала у меня книгу и...
- Да... А когда лазил под кровать со свечой?
- Книга была интересной. Как можно было спать?
Услышав вопрос о том, книги ли помогли её сыну стать "важным в Молдове человеком" Зинаида Плахотнюк, вздрогнула...
" - Ты важный человек?
- Да нет, мам"
"- Но мать до сих пор не понимает, чем я занимаюсь.
- Поняла. Я всегда говорила, что эта политика... и отец говорил ему "политика - не хороше дело".
- Тяжёлое.
- Да, тяжелое."
- Как и все родители, наши тоже переживали. И отец говорил мне "Тяжёлое это дело. И я не хочу, чтобы он страдал. Люди вас не поймут, многое не поймут. Даже если он хочет делать всё хорошо."
Стремление к добрым делам появилось еще в студенчестве Влада Плахотнюка. Вместе с матерью будущий политик побывал в министерстве труда. Женщина проработала 35 лет и получала очень маленькую пенсию, учитывая такой стаж.
"- И пересчитали ту пенсию?
- Нет, конечно. А ты помнишь, что ты тогда сказал? "Оставь, мать. Я сделаю вам пенсию. Знаю, что и ты, и отец получаете очень мало."
- Это помню. Сказал...
"- Сделаю я вам пенсию. Я буду учиться, окончу"
- Так и сделал. В этом году поднял пенсии людям.
- Будь здоров и продолжай это делать.
- Вот почему я пошёл в политику.
- Делай! По правильному пути пошёл. Иди дальше!
- Так и сделаем."
Перед уходом на встречу с избирателями, Влад Плахотнюк посетил комнату, которую родители обустроили для него в новом доме.
" - Давайте, я покажу вам мою комнату. Вот она. Здесь был диван, а здесь библиотека. Стол стоял там, здесь я делал уроки. По всей стене была библиотека."
Мебель поменяли, но золотая медаль за успехи при окончании средней школы стоит на видном месте.
"Тогда пусть хранится здесь.
- Как скажешь."
Еще одна комната, другие воспоминания.
" - Мам, кто сделал этот диван?
- Его сделал мой отец, твой дед.
- Мда.
- Узнаёшь себя?
- Это с почётной доски, на которой были отличники, видишь фамилия написана?
- Да?
А эта шахматная доска в свое время была свидетелем множества интеллектуальных битв между Владом и Татьяной.
"Отец говорил:
"Кто победит, даст задание проигравшему. И, конечно, он выигрывал. Я тоже старалась, но..."
" - Было с кого брать пример.
- С матери.
- Молодец!"
Во дворе Влада Плахотнюка ждали несколько его однопартийцев. Вместе они отправились на встречу с избирателями, но когда мать на прощание обнимает сына, политика уходит на второй план.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваше настроение улучшится.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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