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Влад Плахотнюк посетил родительский дом
// фото: соцсети
11:16, 23 Feb 2019
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Нет вкусней замы, чем та, что была приготовлена в родительском доме.По дороге на встречу с избирателями села Вэрзэрешть Ниспоренского района, лидер демократов Влад Плахотнюк приехал в родное село Грозешты. Там его ждали сёстры и мама. Вместе они вспоминали детство и забавные проделки, а также то, как помогали и поддерживали друг друга.

Сразу как вошёл во двор родного дома, Влад Плахотнюк окинул взором хозяйство, обустроенное его родителями и бабушкой с дедушкой.

"- Что, мама?
- Вижу тебя."

От объятий мамы вся усталось и переживания, накопившиеся за время предвыборной кампании, улетучились. Тем временем на кухне за накрытым столом Влада Плахотнюка ждали три сестры: Татьяна, Вера и Елена.

" - Расскажи, что ты наливаешь?
- Компот, мам!"

"Очень вкусная зама!"

"Будет отлично, если вернёте мне ложку и я смогу даже покушать.
- Она у меня."

Любимые блюда, приятные ароматы и домашняя обстановка напомнили всем о детстве.

"Я очень люблю плацинды. А еще, когда была маленькой, любила их готовить, правда, мам? А Влад любил торт Наполеон. Поэтому за домашнее заданине по математике я должна была приготовить ему торт Наполеон.
- И я решал за неё задачи."

" - У нас были две команды.
- Первая тройка и вторая тройка.
- Первая тройка: Сергей, я и Таня, а вторая - Андрей, Вера и Лена. Мам, а помнишь, как ты поручала нам всем работу по огороду. Я брался за нее сразу же и заканчивал в первые же дни. Таня делала по чуть-чуть, а Сергей ничего не делал 9 дней, оставлял на 10-ый и заканчивал всё в срок. Этим мы и отличаемся по характеру. Я делал всё первым, раньше всех и отец говорил "Давай, помоги остальным, чтобы они тоже что-то делали."

"- Это правда, он был очень ушлым. Всё делал очень быстро и был самым быстрым.
- Самым резвым.
- Да, самым резвым."

При виде фотографии деда Влада Плахотнюка настроение разговора меняется. Ранее политик не раз рассказывал, как Андрей Улинич повлиял на его воспитание и формирование, как личности.

"- Да, это дед, вот таким я его и помню."

Члены семьи хранят немало историй из своей жизни. Зинаида Плахотнюк рассказывает, что однажды, будучи студентом, сын отдал ей все деньги, заработанные на стройке за лето

"Вытащил и отдал мне 500. А я говорю: "Владик оставь себе. Купи то, что тебе нравится". "Нет, мать, купи что надо малышне, потому что знаю, что денег у нас не всегда хватает."

Мать вспоминает, что учебы и книги всегда много значили для ее сына.

- Он любил читать.
- Тушила свет, забирала у меня книгу и...
- Да... А когда лазил под кровать со свечой?
- Книга была интересной. Как можно было спать?

Услышав вопрос о том, книги ли помогли её сыну стать "важным в Молдове человеком" Зинаида Плахотнюк, вздрогнула...

" - Ты важный человек?
- Да нет, мам"

"- Но мать до сих пор не понимает, чем я занимаюсь.
- Поняла. Я всегда говорила, что эта политика... и отец говорил ему "политика - не хороше дело".
- Тяжёлое.
- Да, тяжелое."
- Как и все родители, наши тоже переживали. И отец говорил мне "Тяжёлое это дело. И я не хочу, чтобы он страдал. Люди вас не поймут, многое не поймут. Даже если он хочет делать всё хорошо."

Стремление к добрым делам появилось еще в студенчестве Влада Плахотнюка. Вместе с матерью будущий политик побывал в министерстве труда. Женщина проработала 35 лет и получала очень маленькую пенсию, учитывая такой стаж.

"- И пересчитали ту пенсию?
- Нет, конечно. А ты помнишь, что ты тогда сказал? "Оставь, мать. Я сделаю вам пенсию. Знаю, что и ты, и отец получаете очень мало."
- Это помню. Сказал...

"- Сделаю я вам пенсию. Я буду учиться, окончу"
- Так и сделал. В этом году поднял пенсии людям.
- Будь здоров и продолжай это делать.
- Вот почему я пошёл в политику.
- Делай! По правильному пути пошёл. Иди дальше!
- Так и сделаем."

Перед уходом на встречу с избирателями, Влад Плахотнюк посетил комнату, которую родители обустроили для него в новом доме.

" - Давайте, я покажу вам мою комнату. Вот она. Здесь был диван, а здесь библиотека. Стол стоял там, здесь я делал уроки. По всей стене была библиотека."

Мебель поменяли, но золотая медаль за успехи при окончании средней школы стоит на видном месте.

"Тогда пусть хранится здесь.
- Как скажешь."

Еще одна комната, другие воспоминания.

" - Мам, кто сделал этот диван?
- Его сделал мой отец, твой дед.
- Мда.
- Узнаёшь себя?
- Это с почётной доски, на которой были отличники, видишь фамилия написана?
- Да?

А эта шахматная доска в свое время была свидетелем множества интеллектуальных битв между Владом и Татьяной.

"Отец говорил:
"Кто победит, даст задание проигравшему. И, конечно, он выигрывал. Я тоже старалась, но..."

" - Было с кого брать пример.
- С матери.
- Молодец!"

Во дворе Влада Плахотнюка ждали несколько его однопартийцев. Вместе они отправились на встречу с избирателями, но когда мать на прощание обнимает сына, политика уходит на второй план.

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