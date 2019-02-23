Бесплатную консультацию получили более двух тысяч пациентов

Более двух тысяч пациентов получили бесплатную консультацию онкологов. К кампании "Доктор для тебя" присоединились 35 профильных специалистов. Еженедельно, пять бригад врачей общего профиля выезжают в населенные пункты, чтобы проконсультировать жителей. Сегодня они побывали в Страшенах.

"Я хожу на капельницы и заметила, что на теле стали появляться папилломы. Я откладывала визит к врачу, а тут такая возможность. Решила воспользоваться".

"Мы очень рады, что они приезжают к нам, оказывают помощь. У нас недостаточно врачей, а пожилым людям чаще нужно обследоваться"

"Мы выявили несколько случаев, которые потребуют дополнительного обследования. Большинство пациентов жалуются на неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте, у женщин есть опасения по поводу молочной железы и шейки матки".

Кампания "Доктор для тебя" стартовала в августе 2018 года. Продолжилась она и в этом году.

"Главным достижением этих бригад стало своевременное обнаружение некоторых патологий на самой ранней стадии, что существенно увеличивает шансы на предупреждение или излечение болезни".

На следующей неделе бригады врачей отправятся в Вулканешты, Кантемир и Тараклию.