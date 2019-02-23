На виадуке установили более 150 столбов со светодиодными лампами

На столичном виадуке, который связывает Центр с Ботаникой, модернизировали уличное освещение. По словам властей, за счет установки светодиодных ламп, расходы на электроэнергию сократятся на 45%. Горожане инициативу приветствуют.

"Теперь не так опасно будет переходить дорогу, здесь было много аварий. Было бы хорошо и на других улицах установить такое освещение".

"Конечно хорошо, они более экономные, более красивые, и, наверное, более надежные".

"До сих пор особо не обращал внимание, в любом случае какое-то освещение было. Но сейчас, конечно, лучше".

Стоимость проекта - миллион 700 тысяч леев.

"То, что было до сих пор, трудно назвать освещением - лампы желтые, через одну, старые фонари. Здесь расположена одна из самых крупных больниц, первая муниципальная. Здесь раньше случалось много аварий. Как я уже говорил, мы продолжим модернизировать освещение на десяти улицах", - говорит и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

На столичном виадуке установили более 150 столбов со светодиодными лампами.

"Провели свыше двух с половиной километров кабеля, заменили старые столбы на новые, поменяли лампы. Расходы на содержание сократятся. Гарантия этих ламп десять лет", - сказал прораб Виорел Чобану.

В этом году модернизируют уличное освещение на улицах Каля Мошилор, Каля Ешилор, Киевской, Мунчештской и секторе Будешты 2 и на Московском проспекте.