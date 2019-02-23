Избирательные участки будут открыты с семи утра до девяти вечера.

Затем член бюро избирательного участка ставит печать в удостоверении личности и выдает бюллетени. В этот раз избиратель расписывается два раза - за бюллетени для парламентских выборов и для референдума.

Заполняются бюллетени только в кабине для голосования. В каждом ставится лишь одна печать. Несмотря на то, что и выборы, и референдум проходят в один день, зайти в кабину для голосования можно только один раз.

Избиратель не может бросить в урну больше бюллетеней, чем получил, использовать фальшивые удостоверения личности или избирательные бюллетени, а также голосовать два или более раз. За подобные нарушения грозит до 37 тысяч леев штрафа или до двух лет тюрьмы.