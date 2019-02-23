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Консультативный референдум 2019
// фото: publika.md
11:55, 23 Feb 2019
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Граждане Молдовы должны завтра не только выбрать новый созыв парламента, но и ответить на вопросы, вынесенные на республиканский консультативный референдум. Таких вопросов два, каждый - на отдельном бюллетене.

Избирателей спросят - хотят ли они сокращения числа депутатов парламента со 101-го до 61-го. Этот вопрос напечатан в бюллетенях желтого цвета. Второй вопрос - об императивном мандате, то есть о праве избирателей отзывать депутатов в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей. Бюллетени с этим вопросом - бежевые.

Печать нужно поставить только в один из кружков - ”За” или ”Против”.

Для участия в консультативном референдуме зарегистрировалось пять партий. Демократическая партия Молдовы, которая инициировала проведение плебисцита, выступает «за» по обоим вопросам. Три партии - ПКРМ, "Демократия дома" и "Воля народа" - по обоим вопросам против. А партия "Speranța-Надежда" поддерживает сокращение числа законодателей, но против того, чтобы граждане могли отзывать мандаты народных избранников.

Чтобы референдум был признан состоявшимся, ответить на вопросы должна по меньше мере треть включенных в списки избирателей. Протоколы с результатами голосования должны быть доставлены в Центризбирком до вечера 26 февраля. А к 4-му марта ЦИК должен передать решение о результатах референдума в Конституционный суд. А тот вынесет окончательный вердикт в десятидневный срок.

В соответствии с Кодексом о выборах, референдум проводится в целях непосредственного участия народа в управлении государственными делами.




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