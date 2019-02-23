Виталий Кара призвал односельчан поддержать завтра на выборах кандидата ДПМ Монику Бабук

Председатель территориальной организации ПДС в селе Суручены Яловенского района Виталий Кара разочарован в кандидате тандема Санду и Нэстасе в 22-ом одномандатном округе. Он написал, что Ливиу Вовк проявил некомпетентность и непрофессионализм, чем вызвал недовольство избирателей.

Виталий Кара призвал односельчан поддержать завтра на выборах кандидата ДПМ Монику Бабук. Он отметил, что она заслуживает представлять их интересы в парламенте.

Зампредседателя ППДП Ливиу Вовк пока не прокомментировал ситуацию.

22-й одномандатный округ включает 10 населенных пунктов Яловенского района, и по пять в Страшенском и Каларашском районах. В нем баллотируются пять кандидатов.