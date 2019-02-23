Стартовал ремонт дороги к монастырю Кистолены в селе Садаклия

Стартовал ремонт дороги к монастырю Кистолены в селе Садаклия Бессарабского района. Восстановить ее обещают в течение полугода. До сих пор, говорят местные жители и священнослужители, добираться до храма было трудно, особенно в непогоду.

"Иногда зимой, когда выпадало много снега, смотрели на дорогу и думали, что никто не придет в храм, но все-таки некоторые прихожане добирались. Даже по грязи", - говорит настоятель монастыря Кистолены Филарет.

"Очень тяжело, хотим посещать храм, но добираться трудно. Если сделают дорогу, будем ездить на машине каждое воскресенье. В среду и пятницу тоже хорошие службы проводят."

"Ходим в монастырь в праздники. Я обрадовалась, когда узнала. Дай бог, чтобы сделали все, что задумали."

Стоимость работ превышает шесть миллионов леев. Деньги выделил Национальный фонд регионального развития.

"Мы все ждали ремонта этой дороги, и жители нашего села, и ближайших сел. Когда дорога разбита, к сожалению, до монастыря не добраться. А вот когда отремонтируем, будут приходить больше прихожан", - сказал мэр села Кистолены Василий Бачу.

"Мы очень рады, потому что в нашей зоне нет туристических достопримечательностей, а эта дорога очень важна. Благодаря ей будет больше туристов", - поделилась директор Национального фонда регионразвития Мария Кулешов.

Посетил монастырь и демократ Дмитрий Дьяков, кандидат ДПМ по 40-ому одномандатному округу, который включает города Чимишлия и Бассарябяска.

"Мэрия и служители монастыря много лет пытались это сделать, и вот мы нашли такую возможность, построить дорогу из денег Национального фонда регионального развития. Очень важно, чтобы она была проходима в любых климатических условиях", - сообщил кандидат ДПМ по 40-ому округу Дмитрий Дьяков.

Монастырь Кистолены построили в 1932-ом году, он один из старейших на юге.