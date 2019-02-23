Агентства госуслуг будут работать в день выборов

Граждане Молдовы, у которых нет в наличии удостоверений личности, или они недействительны, могут получить временные документы для участия в выборах. Выдают их в офисах Агентства госуслуг бесплатно.

В воскресенье они будут работать с семи утра до девяти вечера. Выдавать временные удостоверения будут по месту прописки граждан или по месту, где сейчас они проживают.

Заявителям не придется представлять акты гражданского состояния, если с момента получения последнего удостоверения личности ничего не изменилось, или данные были внесены в Государственный регистр населения.