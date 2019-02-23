Гренландия растает

Большая часть острова покрыта льдами, которые постоянно тают. Так, с 2000 по 2008 год ледник сократился на 1500 гигатонн, что привело к повышению уровня мирового океана на 0,5 см. Экологи не исключают того факта, что через несколько десятков лет Гренландия растает полностью – это увеличит уровень мирового океана на 6 метров.

Шанхай будет плавиться от жары

К концу 21 века в Шанхае, где сейчас проживает 25 миллионов человек, станет так жарко, что эта температура окажется губительной для жителей города и региона в целом. Произойдет это в период с 2070 по 2100 год – температура будет повышаться и превысит 45 градусов. Аналогичная ситуация ждет и страны Персидского залива.

Пекин накроет смогом

Воздух в китайской столице уже считается одним из наиболее загрязненных в мире. Многие жители не выходят из дома без масок, пытаясь хотя бы так защититься от смога.

Загрязнение воздуха в настоящее время уносит в 15 раз больше жизней, чем войны и преступления. В том случае, если уровень загрязнения не снизится, число смертей, вызванных этим фактором, продолжит расти.

Бангкок окажется под водой

Уровень воды увеличивается, море постепенно захватывает сушу. За последнее столетие некоторые улицы Бангкока перестали быть улицами, превратившись в каналы.

Проблем добавляет и тот факт, что водоносные слои, которые и обеспечивают город пресной водой, тоже постепенно истощаются. Эксперты уверены, что к концу века жители могут покинуть город: пресной воды станет настолько мало, что ее просто перестанет на всех хватать.

Мехико уйдет под землю

Мексиканская столица сооружена на дне пересохшего озера, грунт которого – не самый лучший фундамент для одного из крупнейших городов мира. Каждый день город с многочисленными домами и жителями погружается под землю. За последние 60 лет он ушел вглубь на 10 метров. Пока остановить процесс не удается и перспективы столицы выглядят удручающими.