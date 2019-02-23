Представители блока ПДС-ППДП допустили больше всего ошибок в предвыборной кампании

Предвыборная кампания была хорошей возможностью для кандидатов завоевать доверие гражда, однако не все воспользовались ею. Больше всего ошибок допустили представители блока ПДС-ППДП. Такого мнения придерживаются гости передачи Fabrika на Публика ТВ. По их словам, Майя Санду и Андрей Нэстасе не смогли мобилизовать электорат и унионистов, которые являются важной силой в стране.

"Пусть снимут первых 10 кандидатов в списке в пользу унионистов. Они более проевропейские, чем все проевропейцы блока ACUM. Им недостает интеллекта, более того, они подпитываются агрессией, и это отражается ни характере. Такие люди ничего не смогут сделать в политике", - говорит политолог Анатол Цэрану.

"Два фактора определили отношения между блоком и унионистами. Во-первых, это партийный эгоизм, во-вторых, традиция не принимать всерьез унионистов, было видно и на митингах в 2015 и 2016 годах", - сказал политический аналитик Виктор Жук.

Говорили эксперты и о Партии социалистов.

"Я бы рекомендовал социалистам выигрывать на выборах, в противном случае у них будет мало шансов остаться одним целым", - отметил политолог Анатол Цэрану.

Аналитики говорят, что результаты голосования зависят в большей степени от мобилизации избирателей, которые до сих пор не определились с выбором.

"Очень многие граждане еще не определились. Ситуация достаточно сложная. Я склонен верить данным последних опросов, что примерно 40% потенциальных избирателей пока не знают, за кого будут голосовать и решат это в последний момент", - добавил политический аналитик Виктор Жук.

24 февраля на избирательных участках ждут более двух миллионов 800 тысяч граждан.