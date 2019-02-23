Телемедицинский кабинет открыли в районной больнице Унген

Телемедицинский кабинет открыли в районной больнице Унген. Благодаря ему, жители района смогут получить медпомощь дистанционно.

Кабинет оснащен новым оборудованием и камерами видеонаблюдения. Открыли его в рамках трансграничного проекта, который финансирует Евросоюз.

- Видеокамеры установят во всех сельских Центрах здоровья Унгенского района. Отсюда врачи смогут консультировать пациентов, а в более сложных случаях они смогут обратиться за советом к украинским коллегам.

В Унгенском районе более 20 сел. Из-за нехватки семейных врачей, в некоторых из них работают только медсестры.

"Мы хотим на местном уровне ввести консультативные услуги: врач - врач, врач - пациент, чтобы решать срочные медицинские проблемы. Это позволит специалистам узкого профиля, неврологам, кардиологам, консультировать семейного врача", - говорит глава отделения больницы Унген Вадим Русу.

Подобные кабинеты уже действуют в двух больницах Украины.

"Сотрудничество с коллегами из Украины - очень хорошая идея. Нам нужен был такой кабинет, потому что после реализации реформ был пробел между первичной медициной и стационарной. Теперь все клинические обследования сконцентрированы здесь", - сказал директор райбольницы Унген Андрей Алексеев.

Инициативу приветствовали и врачи, и пациенты.

"Будет удобно, легко и просто. Не нужно будет терять время, что ездить в больницу к врачам, он и так скажет, что делать".

"Очень важно, чтоб была возможность консультироваться и с другими специалистами. Врач скорой помощи находится один на один с пациентом, поэтому мнение других коллег имеет значение".

На открытие кабинетов в Молдове и Украине Евросоюз выделил 300 тысяч евро.