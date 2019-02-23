Пользователь Reddit под ником _-insert-name-here-_ опубликовал фотографию торта, который он сделал для своей дочери. Выпечка, стилизованная под грязный кошачий лоток, привела подписчиков в восторг.
"Я отец-одиночка двух дочерей. Моя старшая дочь хотела отпраздновать свой день рождения в "отвратительной" тематике, так что я испек свой первый торт. Ей понравилось!" — подписал он фото.
Пользователи сети восхитились его остроумным поступком. Многие отмечали, что он отлично справился с задачей: по их мнению, торт был действительно отталкивающим на вид. "Этот пирог просто ужасно потрясающий! Вы, дети, никогда не забудете этот торт", — говорили они,передает lenta.
Некоторые с ностальгией воспоминали, что их родители использовали подобные торты для розыгрышей. По словам одного из юзеров, много лет назад он и его мать одурачили всю семью. "Когда мой брат и сестры пришли домой из школы, они увидели, что я ем кошачье дерьмо. Черт побери, их тошнило, а мы с мамой надорвали животы от смеха", — поделился он.
Большинство подписчиков сошлись на том, что такое участие со стороны родителя обязательно запомнится детям. Подписчица под ником RootBeerEyedGirl рассказала, что испеченный ее отцом кособокий шоколадный пирог остался самыми приятным воспоминанием о детстве. Несколько отцов-одиночек поддержали автора поста и пожелали ему удачи.
Ранее посетители Reddit поделились друг с другом историями, когда они находились на волосок от гибели. Пользователи сошлись на том, что всем им очень повезло.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваше настроение улучшится.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md