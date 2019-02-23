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Отец-одиночка приготовил дочери отвратительный торт и прослыл лучшим
// фото: -insert-name-here-_ / reddit
12:59, 23 Feb 2019
просмотров 119 | комментариев 0

Пользователь Reddit под ником _-insert-name-here-_ опубликовал фотографию торта, который он сделал для своей дочери. Выпечка, стилизованная под грязный кошачий лоток, привела подписчиков в восторг.

"Я отец-одиночка двух дочерей. Моя старшая дочь хотела отпраздновать свой день рождения в "отвратительной" тематике, так что я испек свой первый торт. Ей понравилось!" — подписал он фото.

Пользователи сети восхитились его остроумным поступком. Многие отмечали, что он отлично справился с задачей: по их мнению, торт был действительно отталкивающим на вид. "Этот пирог просто ужасно потрясающий! Вы, дети, никогда не забудете этот торт", — говорили они,передает lenta.

Некоторые с ностальгией воспоминали, что их родители использовали подобные торты для розыгрышей. По словам одного из юзеров, много лет назад он и его мать одурачили всю семью. "Когда мой брат и сестры пришли домой из школы, они увидели, что я ем кошачье дерьмо. Черт побери, их тошнило, а мы с мамой надорвали животы от смеха", — поделился он.

Большинство подписчиков сошлись на том, что такое участие со стороны родителя обязательно запомнится детям. Подписчица под ником RootBeerEyedGirl рассказала, что испеченный ее отцом кособокий шоколадный пирог остался самыми приятным воспоминанием о детстве. Несколько отцов-одиночек поддержали автора поста и пожелали ему удачи.

Ранее посетители Reddit поделились друг с другом историями, когда они находились на волосок от гибели. Пользователи сошлись на том, что всем им очень повезло.




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