Самые популярные подарки к 23 февраля

В 2019 году самым популярным подарком на 23 Февраля стали наборы — шокобоксы, наборы инструментов и косметика для мужчин, следует из результатов опроса, проведенного сервисом объявлений Юла совместно с Research.Mail.Ru.

Такие подарки выбирали 15% респондентов.Отмечается, что доля косметических средств (пены для бритья, шампуни, дезодоранты), которые выбирают в качестве подарка к 23 февраля, за последние три года упала в два раза,передает IZ.

На втором месте рейтинга мыло ручной работы (13%). Замыкают тройку лидеров часы, которые выбрали для своих мужчин 4,7% респондентов. Также пользовались спросом парфюмерия (4%), кружки, кошельки или визитницы (по 3,3%).

Также выяснилось, что чаще всего женщины готовятся к 23 Февраля заранее. Накануне праздника или день в день ищут подарки только 11% опрошенных. Большая часть респондентов (51%) заказывает товары в интернете с доставкой на дом.

Всего в опросе приняли участие 3,2 тыс. интернет-пользователей.