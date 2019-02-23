В Китае 20 человек погибли из-за аварии с грузовиком

Двадцать человек погибли, не менее 30 пострадали в результате аварии с грузовиком одной из угледобывающих компаний в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, говорится в заявлении местной администрации.

Инцидент произошел утром в субботу около 8.20 по местному времени (3.20 мск), когда грузовик, перевозивших рабочих в аймаке Шилин-Гол, потерпел аварию, в результате на месте скончались 15 человек, 1 умер по дороге в больницу, еще четверо - уже в больнице, передает РИА Новости.

Не менее 30 человек получили травмы разной степени тяжести, им оказали необходимую медицинскую помощь.