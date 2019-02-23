Синоптики рассказали о погоде в Молдове на выходных

Синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с резким изменением погоды, действительный в течение сегодняшнего дня/

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в связи с перемещением массы холодного воздуха арктического происхождения средняя дневная температура воздуха снизится сегодня на 5-8 ° C. В то же время, в течение дня на севере и в центре страны ожидается слабый снег в условиях переменной облачности, передает Молдпрес.

На воскресенье, 24 февраля, на севере страны синоптики прогнозируют температуру от -3 до 0 ºС. В центральных районах ожидается температура воздуха от - 2 до +1 ºС. На юге будет теплее, там, в течения дня воздух прогреется до +2ºС. Облачность будет переменной, а атмосферное давление - высоким.

В начале следующей недели ожидается потепление.