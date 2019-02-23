ЦИК уточнила условия голосования для некоторых категорий граждан

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила на одном из предыдущих заседаний условия голосования для некоторых категорий избирателей на парламентских выборах и консультативном республиканском референдуме от 24 февраля 2019 года.

Таким образом, избиратели, не имеющие прописки, могут голосовать за кандидатов по национальному округу и участвовать в консультативном республиканском референдуме на любом избирательном участке, где они будут внесены в дополнительные списки избирателей. Все остальные избиратели голосуют по месту прописки, передает Молдпрес.

Кроме того, были уточнены условия голосования для некоторых категорий граждан. Студенты и учащиеся с правом голоса, зарегистрированные в учебных заведениях в населенном пункте, где у них нет прописки, могут голосовать на любом избирательном участке, открытом в этом населенном пункте. В то же время, если они прописаны на территории одномандатного округа, где находится их учебное заведение, они могут голосовать и за кандидата по одномандатному округу.

Избиратели с правом голоса, которые в день голосования будут находиться в больницах, на курортах, в домах отдыха, расположенных в другом населенном пункте, они могут голосовать за кандидатов по национальному округу и участвовать в референдуме.

Лица, находящиеся под арестом на основании ордера на арест до вынесения им приговора судом, лица, приговоренные к лишению свободы, приговор которых не является окончательным, лица, приговоренные к тюремному заключению окончательным судебным постановлением, находящиеся в пенитенциарных учреждениях, в населенном пункте, где у них нет прописки, могут голосовать за кандидатов по национальному округу и участвовать в республиканском консультативном референдуме. Если они прописаны на территории того же одномандатного округа, то могут голосовать и за кандидата по одномандатному округу.

Солдаты срочной службы могут голосовать за кандидатов по национальному округу и участвовать в консультативном республиканском референдуме на избирательном участке в населенном пункте, где дислоцировано военное подразделение.

Завтра, 24 февраля 2019 года граждан Республики Молдова с правом голоса ждут на парламентских выборах. Так же завтра состоится консультативный референдум по вопросам сокращения числа депутатов и отзыва их мандатов.