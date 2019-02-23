Андриан Канду: ДПМ и после выборов продолжит выплонять обязательства, данные гражданам

Демократическая партия Молдовы является единственной партией, которая обеспечит после выборов 24 февраля реализацию проектов и хороших дел, что ожидают граждане. Гарантии дает зампредседателя ДПМ Андриана Канду. Караван ДПМ вчера побывал в 32 и 33 одномандатных округах, в пригороде Кишинева, вместе с кандидатами от партии Ниной Костюк (избирательный округ 32) и Константином Цуцу (избирательный округ 33).

Жители пригородов столицы были теми, кто указал, что ДПМ является единственной партией, которая имеет позитивный настрой, основанный на прогрессе, демонстрируя, что она действительно хочет, чтобы все хорошее, что началось в стране, продолжалось после выборов.

«Наши оппоненты решили, что не будут работать в будущем парламенте ни с одной политической партией. Они не будут участвовать в ремонте дорог, не будут продолжать программу Primа Casа и другие социальные проекты, чтобы помочь молодым людям оставаться дома, а пожилым людям жить достойно. После всех своих обещаний и заявлений, сейчас они решили остаться в стороне и продолжить критиковать», - заявил зампредседателя ДПМ Андриан Канду на встрече с жителями Сынджеры.

Андриан Канду также отметил, что Демократическая партия может управлять страной и работать для людей.

«Мы будем продолжать развивать бизнес-проекты, потому что это означает хорошо оплачиваемую работу, деньги в бюджете, больше социальных программ, инвестиции в медицину и образование», - сказал зампредседателя ДПМ Андриан Канду на встрече в Ставченах.

Среди проектов, хорошо воспринятых жителями пригородов столицы, - проект Primа Casа, инициированный руководством ДПМ. Молодой врач рассказала, что она является одним из 1300 участников программы Primа Casа. Благодаря этому проекту она смогла купить дом и хочет остаться дома в Молдове и работать тут.

«У меня была очень низкая зарплата, с которой я даже не могла мечтать о доме. Вы дали нам возможность работать здесь и оставаться с нашими близкими», - сказала молодой врач из Кодру.