Jurnal TV, Pro TV и TV8 снова обманули! Народный адвокат: Платон в хорошем состоянии

Представители учреждения Народного адвоката посетили сегодня заключённого Вячеслава Платона. Они вошли в камеру Платона и убедились, что он не получал ножевых ранений, как это спекулятивно заявлялось в прессе.

"Представитель Народного адвоката посетил сегодня 13 тюрьму после того, как в прессе появилась информация о том, что Вячеслава Платона зарезали. Мы получили свободный доступ в тюрьму, а встречу прошла прямо в камере Вячеслава Платона. Мы решили вмешаться на фоне материалов, появившихся в масс-медиа",- заявила для Ziarul NATIONAL глава Управления расследования заявлений при Народном адвокате Ада Шимон.

Цитируемый источник уточнила, что заключённый был одет в спортивные штаны.

"Он был одет только в спортивные штаны. Сверху одежды не было, поскольку в камере тепло. У него хорошее состояние здоровья. Заключённый сказал, что у него нет претензий, а завтра он хочет исполнить своё право на голосование»,- заключила Ада Шимон.

Отметим, вчера один из адвокатов рейдера номер 1 в СНГ Александру Ботнарюк заявил на Jurnal TV, что Платону нанесли несколько ударов ножом и находится в критическом состоянии.

Вскоре Национальная администрация пенитенциарных учреждений опровергла информацию о том, что Вячеслав Платон, осуждённый на 18 лет, и находящийся в 13 столичной тюрьме, был зарезан.

"Мы публично опровергаем информацию, распространяемую в некоторых СМИ, о "ножевом ранении Платона Вячеслава". Это ложная информация. В 13 тюрьме, где находится заключённый, подобных инцидентов не было, и никакого вреда физическому состоянию заключённого не наносилось. Мы сожалеем, что некоторые СМИ не проверили информацию о состоянии здоровья заключённого, выпуская эту ложь в общественность", - говорилось в пресс-релизе ведомства.