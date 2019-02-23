Квитанции за газ придут с опозданием: Moldovagaz объясняет причину

"Молдовагаз" информирует всех своих бытовых потребителей природного газа, что в феврале 2019 года будет изменен порядок заполнения квитанций на газ, поставленный в январе 2019 года.

В связи с обновлением базы данных информационной системы в феврале квитанции за газ за январь придут с опозданием, говорится в сообщении компании.

Срок оплаты задолженности будет указан в квитанции и, также будет продлен.

Начиная с марта система выдачи квитанций физическим лицам, а также сроки оплаты будут производится как обычно.

Тарифы на газ остаются неизменными.