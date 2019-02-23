На многочисленных дорогах страны образовалась гололедица, а дорожное движение осуществляется в зимних условиях. Ответственные лица заверили, что все опасные участки постоянно контролируются дорожными службами, и по необходимости, ведутся работы по их расчистке.
Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра на магистральных, республиканских и региональных дорогах проводились работы по патрулированию и борьбе с гололедицей. В работах было задействовано 85 единиц спецтехники и 148 сотрудников дорожных служб, которые распределили более тысячи тонн противоскользящего материала. Об этом сообщил руководитель Оперативной службы Государственной администрации дорог Сергей Кэпэцинэ.
По данным Госадминистрации автомобильных дорог, гололедица образовалась на трассах Кишинев - Оргеев - Сорока - Отачь, Кишинев - Унгены - Скулень, Хынчешты – Леова - Кагул. Такая же ситуация на дорогах, соединяющих столицу с Леушены, Дубоссары и Бендеры.
В создавшихся условиях патрульные офицеры рекомендуют водителям соблюдать ограничения скорости движения, увеличить безопасное расстояние на ходу, использовать ближний свет, избегать маневров, удостовериться в исправности систем обеспечения безопасности движения автомобиля, и не выезжать без оснащения автомобиля зимними шинами.
Вместе с тем, пешеходов предупреждают пересекать улицу только в положенных местах.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится холодная погода.
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