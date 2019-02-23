48,8 метра в секунду: ветер поставил рекорд в Хорватии

В хорватском городе Сплит в субботу, 23 февраля, был зафиксирован сильнейший ветер с порывами до 48,8 метра в секунду, что является рекордом за все время измерений.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в Сплите, который располагается на побережье Хорватии в Далмации, такие порывы ветра были зарегистрированы минувшей ночью. Ветер валил деревья и дорожные знаки, повреждения получили стоящие на причалах яхты и катера. Температура воздуха опускалась до минус 17 градусов, передает вести.ru.

В стране из-за погодных условий остановлено движение в ряде тоннелей и на некоторых мостах. Полностью закрыта для движения трасса Риека — Загреб, грузовикам запрещено двигаться по трассе Салоники — Клис.

Сейчас спасательные службы ликвидируют последствия бури, в частности расчищают дороги от упавших деревьев.

По шкале Бофорта ветер скоростью более 32,7 метра в секунду относится к категории ураганов.